Lodovica Comello incinta, primo figlio in arrivo per l’attrice cantante di Italia’s got Talent

Lodovica Comello incinta, primo figlio in arrivo per l’attrice cantante di Italia’s...

Lodovica Comello lo annuncia sui social: l’attrice e cantante italiana e il marito Tomas Goldschmidt aspettano il suo primo bambino

La simpatica e bravissima Lodovica Comello ha lasciato i fan senza parole. La bellissima cantante e attrice nella giornata di ieri ha infatti dato una bellissima notizia ai suoi fan sui social.

Lodovica Comello è incinta

La bella 29enne è ormai sposata da 4 anni insieme al suo amato Tomas e finalmente dopo tutti questi anni ha finalmente dato la notizia più bella per una donna. La giovane Ludovica ha infatti comunicato ai fan di aspettare il suo primo bambino.

La giovane ha ottenuto il suo successo grazie alla partecipazione come protagonista nella serie di Disney Channel,Violetta, il suo volto infatti è stato molto apprezzato dal mondo dei ragazzini.

Oggi è ormai una donna e la ragazza nell’occasione di Halloween ha voluto annunciare con la frase ” dolcetto o scherzetto” la lieta notizia. La giovane cantante e attrice ha infatti voluto condividere la sua gioia con i social e i suoi adorati fan.

“Sicuramente in futuro entrambi desideriamo mettere su famiglia, ma non ora. Ci siamo sposati presto, non vorremmo diventare anche genitori super giovani”.

La Comello e l’intervista a Spy

La giovane attrice infatti, in una recente intervista ha raccontato di essere poco gossipata, proprio perché secondo lei non ha una vita privata cosi interessante:

“semplicemente credo di non avere una vita privata così “gossippabile”. Tendo a proteggere il mio privato perché mi trovo a condividere già tanto della mia vita: ciò che capita fuori dal lavoro, mi piace che resti una cosa mia…”.

Oggi la giovane sembra essere soddisfatta della sua carriera, per chi non lo sapesse, Ludovica ha anche partecipato al Festival di Sanremo, ha condotto Italia’s Got Talent ed è stata la protagonista di Extravergine, una serie tv in onda su Fox.