Lucrezia Bellorio: che fine ha fatto la 16enne scomparsa da Matera?

Resta con il fiato sospeso la città di Matera per la scomparsa della 16enne Lucrezia Bellorio di cui non si hanno notizie da un mese. Indagini in corso.

Della 16 Lucrezia Bellorio scomparsa da Matera non si sà ancora nulla, gli inquirenti continuano le indagini, cosa è emerso fino ad ora.

La scomparsa di Lucia Bellorio

Lo scorso 5 marzo si perdono le tracce della giovanissima Lucrezia Belloro, residente a Scanzano Jonico in provincia di Matera.

La giovane vive nel piccolo centro della Basilicata assieme ai suoi genitori che avrebbero dato l’allarme dopo la scomparsa ed i vari appelli sui social.

Lucrezia fino al 15 febbraio si trovava in un comunità per il recupero ed era da poco rientrata in famiglia.

La giovane è stata vista l’ultima volta a Policoro e la Procura del luogo sta da allora indagando.

Al vaglio degli inquirenti come riporta ilsussidiario ci sarebbero varie testimonianze che attualmente però non avrebbero dato riscontri positivi.

Il caso a Chi l’ha Visto, le novità

Del caso di occuperà questa sera Federica Sciarelli tornata alla guida di Chi L’ha Visto dopo lo stop forzato dall’emergenza coronavirus.

La trasmissione ospiterà infatti i genitori di Lucrezia che sperano di ottenere risposte per l’insensata scomparsa della figlia.

Secondo quanto si è appreso la ragazza non aveva il cellulare con sè quando si sono perse le sue tracce. Pare fosse anche senza soldi e ciò preoccupa non poco i famigliari.

Parenti ed amici hanno già dai primi momenti dopo la scomparsa avviato catene di annunci sui social sperando di ricevere segnalazioni di testimoni che hanno visto Lucrezia dopo la sparizione.

Nella puntata di Chi l’ha Visto in onda su Raitre alle 21.20 verranno dunque ripercorsi i movimenti della giovane.

I genitori inoltre faranno un appello a chiunque abbia informazioni su Lucrezia di contattare i Carabinieri di Policoro che si stanno occupando del caso oppure a contattarli direttamente sul numero di servizio fornito dalla famiglia.