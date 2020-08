Lucio Battisti, chi è il figlio Luca Filippo Carlo: ‘Il trauma vissuto a 25 anni’

Chi è il figlio di Lucio Battisti, vediamo insieme i dettagli relativi alla vita dell’unico figlio del celebre cantante, Luca Filippo Carlo Battisti

Scopriamo tutti i segreti relativi al figlio di Lucio Battisti!

Chi è il figlio di Lucio Battisti

Il compianto cantante Lucio Battisti fu sposato per quasi 22 anni con Velezia, nome d’arte di Grazia Letizia Veronese. Dall’unione tra i due nacque Luca Filippo Carlo Battisti, unico figlio della coppia.

Appassionato di musica, Luca ha cercato di seguire le orme del padre, dopo di che aveva finito per lavorare come tecnico del suono sotto il nome di Lou Scoppiato.

Nato il 25 marzo del 1973, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, ha vissuto il trauma della morte del padre, avvenuta prematuramente, quando lui aveva 25 anni.

Nonostante sia un personaggio in qualche modo collegato al mondo dello spettacolo e abbia anche tentato una carriera nel settore discografico, è rimasto sempre in sordina.

Non si conoscono bene le motivazioni di questa scelta, ma pare sia un protocollo seguito non soltanto da Luca, ma da tutta la famiglia. Il figlio di Battisti è venuto fuori soprattutto per raccontare aneddoti del cantautore o per intervenire sulla triste e dolorosa querelle che riguarda l’eredità artistica del padre.

“Le canzoni di mio padre non possono finire all’asta e quindi nella mani di chiunque.”

aveva dichiarato il figlio qualche tempo fa, in merito alla causa che lo vedeva opposto alla Edizioni Musicale Acqua Azzurra, che a sua volta era stata messa in liquidazione per aver perso la sua causa contro Mogol.

Vita privata e curiosità

Se poco si sa della sua vita pubblica, ancora di meno se ne sa riguardo la sua vita privata.

Ciò che è pare certo è che Luca Filippo Carlo Battisti viva con la compagna e i suoi figli in quel di Rimini, come la mamma Grazie Letizia. Tutti conducono una vita molto riservata, lontana dai riflettori.