La serie tv Lucifer è tra le più amate e seguite su Netflix: ma quanto guadagna il protagonista per ogni puntata? scopriamolo.

Non indovineresti mai la cifra, ma possiamo anticiparti che la somma è da capogiro e Tom Ellis ha un patrimonio stellare.

Lucifer, cosa succederà nei prossimi episodi?

La famosa piattaforma di streaming, Netflix ha rilasciato la seconda parte della stagione 5 di Lucifer.

Gli showrunner Joe Henderson e Ildy Modrovich hanno rivelato che il personaggio interpretato da Tom Ellis affronterà un drastico cambiamento.

Inoltre tra il finale della seconda stagione e l’inizio della sesta, ci sarà un salto temporale.

In ogni stagione salterà fuori un nuovo problema per il protagonista e non sarà affatto semplice emotivamente per lui.

Nella stagione 5B della serie, c’è stata un colpo di scena super bomba.

Stiamo parlando della morte di Dan Espinoza, ma la sua storia non è ancora terminata.

Su questo personaggio Henderson ha rivelato:

“E’ uno dei nostri personaggi preferiti da torturare, e avere la possibilità di farlo per un po’ più a lungo è stato un piacere”.

Cosa dovremo aspettarci per la sesta stagione? non ci resta che attendere altri aggiornamenti.

Tom Ellis, quanto guadagna? patrimonio e stipendio

Lucifer ha conquistato tutti, la serie tv è tra le più amate su Netflix.

Ma sapete quanto guadagna il bel protagonista, Tom Ellis? non indovinereste mai.

Il noto attore britannico di 42 anni, per interpretare il “diavolo” Lucifer Morningstar percepisce 50.000 dollari a episodio.

Una cifra inaspettata e davvero molto alta.

Facendo dei calcoli, per la sola serie il suo guadagno ammonta a ben 3.5 milioni di dollari.

Non finisce qui, perché secondo quanto ha riportato il portale di Celebrity Net Worth, il patrimonio dell’attore vi farà drizzare i capelli.

Tom è un attore di successo e grazie alle sue partecipazione televisive e nel grande schermo ha un patrimonio totale di 6 milioni di dollari, una somma da capogiro.

