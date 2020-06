Lucifer 5 torna con la quinta stagione della serie tv, scopriamo insieme per quando è prevista la messa in onda su Netflix

Vediamo quali sono tutte le novità relative a Lucifer 5!

Il ritorno di Lucifer 5

Cresce l’attesa per la quinta stagione di Lucifer, la serie tv di Netflix che sarà composta da sedici episodi, divisi in due parti da otto ciascuno. La produzione ha stabilito che ogni singolo episodio avrà una durata maggiore rispetto ai precedenti.

Inoltre, si vocifera vi sia addirittura la possibilità di una sesta stagione, ma solo nel caso in cui la quinta ottenesse un riscontro positivo. Molti sono i fattori che giocano a favore di tale ipotesi come la rinegoziazione del contratto tra la Warner Bros.Tv e l’attore Tom Ellis. Il patto prevede la presenza nella serie nel caso in cui venisse rinnovata.

Quando andrà in onda la serie tv

Netflix ha da poco annunciato la data di rilascio di Lucifer 5 e la notizie è diventata immediatamente virale.

Secondo quanto appreso, il telefilm dovrebbe ritornare con la sua quinta stagione su Netflix a partire dal 21 agosto 2020.

Poche ore dopo l’annuncio, però, la scheda relativa a Lucifer è stata puntualmente rimossa e senza spiegazioni. Si è trattato di un errore o è una vera e propria strategia di Marketing?

Il cast del telefilm

I fan non stanno nella pelle e rimangono in trepidante attesa per la quinta stagione della serie tv. Il pubblico, ancora una volta assisterà alle avventure di Lucifer Morningstar interpretato da Tom Ellis; si tratta del Diavolo, noto prima della sua ribellione contro Dio come l’angelo Samael.

Al suo fianco vi saranno Chloe Decker, interpretata da Lauren German, la brillante investigatrice della squadra omicidi; Daniel “Dan” Espinoza impersonato da Kevin Alejandro, ex marito di Chloe; e Amenadiel, interpretato da D. B. Woodside, l’angelo fratello di Lucifer.