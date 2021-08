Nel viaggio dei sentimenti Luciano ha conosciuto la sua attuale compagna Manuela Carriero.

A rovinare la magia è stato l’ultimo scoop sul suo ​​presunto orientamento sessuale: scopriamo cosa è successo.

La nuova edizione di Temptation Island è stata a dir poco esplosiva.

Tra pianti e gioie ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo momento.

I protagonisti indiscussi del reality show, sono stati l’ex tentatore Luciano Punzo e Manuela Carriero che nel villaggio delle fidanzate hanno visto sbocciare il loro grande amore.

Uno dei momenti più emozionanti, infatti, è stato proprio il loro appassionato bacio.

Il giovane è riuscito a conquistare la bella Manuela, concorrente dello show insieme all’ex fidanzato Stefano Sirena.

La coppia in queste settimane sta vivendo la sua prima e bellissima estate d’amore.



Ma a rovinare la magia c’è uno scoop lanciato da Deianira Marzano che nella sua pagina Instagram ha condiviso alcune segnalazioni fatte da vari utenti: scopriamo di cosa si tratta.

A rompere il silenzio sulla questione è stato proprio un ex volto di Temptation Island, ovvero Davide Basolo.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha voluto Parlare del compagno di avventura sul suo profilo Instagram, rispondendo alla domanda “Luciano Punzo E gay ?”.

Davide ha risposto:

“ Premesso che non c’è assolutamente nulla di male. Ognuno è libero di quello che vuole… vi posso garantire però che luciano non è assolutamente gay. Gli articoli che stanno uscendo sono delle grandissime str*****e.”

Ha aggiunto:

“Luciano, in questo momento, sta vivendo una bellissima storia d’amore dopo un programma importante e queste sono solo cattiverie per lucrare, parlare male. Quindi non ascoltate queste str*****e ”.