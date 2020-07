Luciano Ligabue ‘Riposa in pace’: l’addio straziante del cantante sui social ad un suo ammiratore

Grave lutto per Luciano Ligabue, il doloroso addio del cantante: l’annuncio è appena arrivato, ecco di chi si tratta

Uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano è, senza alcun dubbio, Luciano Ligabue.

Nelle ultime ore è giunta una triste notizia che riguarda proprio il cantante emiliano: è venuto a mancare una persona importante e più volte citata e raccontata dal famoso cantautore nei suoi brani. Sui social, la rock star ha scritto un commovente messaggio di addio per il suo amico Mario Zanni.

Grave lutto per Luciano Ligabue: addio a Mario Zanni

E’ di certo uno dei cantanti più amati nel nostro Paese. Nelle ultime ore, è giunta una triste notizia riguardante proprio il cantautore italiano, Luciano Ligabue. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carino pare che sia venuta a mancare una persona molto importante per l’artista. Di chi si tratta?

E’ scomparso, all’età di 80 anni, Mario Zanni. Per i numerosi fan del cantante è un nome sicuramente familiare. L’uomo, infatti, è stato più volte protagonista dei diversi brani della rock star emiliana come ‘Bar Mario’, che fa riferimento al bar che gestiva a San Martino in Rio, in Emilia Romagna. Inoltre l’uomo è citato anche nella famosissima canzone Certe notti: ‘Ci vediamo da Mario prima o poi’.

Il messaggio di cordoglio sui social

La notizia della scomparsa di Mario Zanni è stata diffusa dal noto giornale emiliano e i funerali si sono svolti ieri, sabato 11 luglio alle ore 15:00.

Luciano Ligabue per ricordare il suo caro amico ha condiviso sui social un video dell’uomo mentre lavora nel suo bar, accompagnata dalla seguente didascalia che ha inevitabilmente commosso il popolo del web: Ciao Marietto. Grazie. Ora riposati.