Luciano De Crescenzo è morto, Napoli in lutto: l’estremo saluto

Addio a Luciano De Crescenzo, Napoli piange l’autore, regista e interprete di ‘Così Parlo Bellavista’. L’autore avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 18 Agosto

Ci ha salutati per sempre, Luciano De Crescenzo, morto poche ore fa all’Ospedale di Roma, dove da alcuni giorni era ricoverato a causa di una polmonite la quale è andata a aggravare pesantemente una patologia neurologica di cui soffriva da tempo.

Napoli piange un artista come pochi al mondo. Scrittore, regista, attore e autore ha reso la filosofia alla portata di tutti, con la sua ironia.

L’autore è particolarmente noto per i suoi Best Seller diventati anche celebri film ‘Così parlò Bellavista’ e ’32 Dicembre’, di cui non è stato solo autore ma anche regista e interprete.

La Carriera

L’ ‘ingegnere filosofo’, nacque nell’antico Borgo partenopeo di Santa Lucia il 19 Agosto del 1928. Per cui prossimamente avrebbe compiuto 91 anni.

Nato e cresciuto a Napoli, Luciano De Crescenzo durante il periodo della guerra si trasferì a Cassino insieme alla sua famiglia, in quanto padre riteneva che Cassino fosse maggiormente protetta dalle ‘incursioni nemiche’.

Ma la storia racconta ben altro, infatti Cassino fu letteralmente rasa al suolo dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Prese la laurea in Ingegneria Idraulica presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.