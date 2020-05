Luciana Martinelli, rivelata la causa del decesso: le indagini continuano

Per Luciana Martinelli, la giovane ragazza trovata morta nel Tevere, è stata rivelata la causa del decesso: le indagini sul mistero continuano.

La morte di Luciana Martinelli ha ancora molte domande senza risposta, seppur sia stata rivelata la causa del decesso.

La terribile morte della ragazza di 27 anni

Luciana aveva 27 anni ed era una insegnante di lingue per bambini nonché volontaria al canile della Muratella. Viveva con la sorella e il marito da qualche tempo, ma in piena crisi per la quarantena forzata decide di andarsene nella notte tra il 3 e il 4 aprile facendo scomparire ogni traccia.

Le ultime persone a vederla sono stati alcuni passanti ed un uomo, la quale Luciana ha chiesto aiuto per la sua auto in panne. Mezzo che è poi stato trovato dagli inquirenti vicino alla scuola dove insegnava, con le chiavi abbandonate sul sedile posteriore.

Il cadavere della ragazza è stato ritrovato nel Tever e, secondo i primi risultati dell’autopsia, la stessa dovrebbe essere deceduta la notte stessa della sua scomparsa. Prima di lasciare la casa della sorella, Luciana ha inviato un messaggio ad un amico chiedendo se fosse sveglio: nessuna risposta però, perché l’amico stava già dormendo.

La causa del decesso

Luciana è deceduta per congestione. Sembra infatti – dalle indiscrezioni emerse – che la ragazza avesse mangiato prima di cadere nelle acque del Tevere.

Ma le indagini continuano in quanto non è chiaro se sia stato un gesto volontario oppure un omicidio o, ancora, un incidente (potrebbe essere anche solo scivolata accidentalmente). Gli investigatori seguono come pista principale quella del suicidio, ma il pool di inquirenti sono ancora a lavoro per ricostruire tutta la vicenda e portare alla luce la verità.