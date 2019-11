Luciana Littizzetto, carriera marito e figli: chi è l’attrice comica?

Chi è Luciana Littizzetto, la nota attrice comica di “Che tempo che fa” ha una vita privata molto intima. Conosciamola meglio!

Scopriamo tutti i segreti di Luciana Littizzetto, dagli esordi fino alla partecipazione al programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa.

Chi è Luciana Littizzetto

Nasce a Torino il 29 ottobre del 1964. Si diploma in pianoforte al conservatorio e si laurea in Lettere. Frequenta inoltre la scuola di recitazione dell’Istituto d’Arte e Spettacolo, dove concepisce i suoi primi spettacoli di cabaret.

Successivamente, intraprende l’attività di doppiatrice e di autrice di testi per alcuni spettacoli. Scrive numerosi libri, tra cui Sola come un gambo di sedano, La Jolanda furiosa e Madama Sbatterfly. La Littizzetto è inoltre attrice televisiva e di pellicole cinematografiche, come Tre uomini e una gamba, Manuale d’amore e Ravanello pallido.

Nel 1991 fa parte del cast della trasmissione televisiva Avanzi di Rai Tre. Nel 1993 fa parte della trasmissione Cielito lindo, partecipazione alla quale ne seguiranno numerose in altre trasmissioni. Tra le più importanti vi sono Zelig (1997), Mai dire gol (1997-2000), Mai dire domenica (2002), Le Iene (2004-2005) e Italia’s got talent (2015-2017).

Luciana Littizzetto è ormai un volto fisso della trasmissione Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio, e in onda su Rai 3 dal 2005 al 2017; su Rai 1 da 2017 al 2019; e su Rai 2 nel 2019.

La nota attrice comica sarà ospite il 14 novembre 2019 dell’ultimo appuntamento di A Raccontare comincia tu, programma condotto da Raffaella Carrà.

Marito, figli e curiosità

Dal 1997, l’attrice è legata sentimentalmente al musicista Davide Graziano, ex batterista degli “Africa Unite” (e session man con altri artisti, tra cui Vinicio Capossela). La coppia si separa, però, nel 2018.

I due non hanno dei figli biologici. Nonostante ciò, non hanno rinunciato al sogno di diventare genitori e per questo hanno due fratelli in affido.