Luciana Littizzetto svela il problema agli arti: “Dovrò rioperarmi”

Che tempo che Fa, la triste confessione della nota comica torinese: deve sottoporsi ad un nuovo intervento

In una recente intervista, Luciana Littizzetto ha aggiornato i suoi fan sulle attuali condizioni di salute. La comica torinese dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento dopo la rovinosa caduta di cui è stata vittima nei mesi scorsi.

Luciana Littizzetto, la triste confessione

A dicembre dello scorso anno, Luciana Littizzetto è stata vittima di un piccolo incidente. A dare la notizia è stata lei stessa mediante il suo account Instagram. La comica torinese, infatti, ha condiviso uno scatto che la ritraeva a letto con una gamba e polso che presentavano un’ingessatura evidente. La conduttrice di Che Tempo Che Fa, insieme a Fabio Fazio, ha spiegato di essere caduta per strada e di essersi fatta molto male.

Dopo diversi mesi è tornata nuovamente in studio. Ma come sta ora la nota attrice? A rivelarlo lei stessa in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Le parole della comica torinese

In una recente intervista, Luciana Littizzetto ha rivelato ha parlato a cuore aperto delle sue condizioni di salute. A tal proposito, la nota attrice ha affermato che deve sottoporsi ad un nuovo intervento dopo essersi ‘sbriciolata la rotula come un wafer’:

“A occhio nudo sembra che cammini bene, ma non sono scioltissima. Dovrò rioperarmi perché dopo che mi sono sbriciolata la rotula come un wafer, mi hanno messo dentro il ginocchio una specie di rete, tecnicamente si chiamano fili di Kirschner, e vanno tolti.”

La comica torinese ha poi aggiunto:

“Vediamo, forse durante le vacanze di Natale lo farò. Ma intanto ne siamo venuti a capo”.

L’operazione sarebbe prevista in prossimità delle vacanze di Natale. Non possiamo fare altro che augurarle un in bocca al lupo!