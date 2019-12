Luciana Littizzetto perde il suo compagno, l’addio doloroso dopo 20 anni insieme: ‘Chiedo rispetto’

Luciana Littizzetto si racconta in una lunga intervista al Settimanale Oggi. La conduttrice di ‘Che tempo che fa’ rivela i motivi dell’addio a Davide Graziano dopo 20 anni d’amore

Luciana Littizzetto è uno dei volti iconici della Tv italiana. Il pubblico la sta apprezzando in questo per la sua collaborazione sinergica con Fabio Fazio al celebre talk Show pre-serale ‘Che tempo Che fa‘.

Dopo le recenti conferme circa la fine della sua storia con il celebre musicista Davide Graziano, la cabarettista si è concessa ad una lunga intervista al settimanale Oggi. Ecco cosa ha rivelato.

Luciana Littizzetto, i motivi dell’addio a Graziano dopo 20 anni d’amore

Dopo 20 anni d’amore e due figli, Vanessa e Jordan adottati dall’ex coppia diversi anni fa, è giunta al capolinea la relazione tra la celebre comica torinese e Davide Graziano.

Luciana Littizzetto, si dice ‘confusa’ al riguardo e chiede un pò di rispetto e riservatezza in un momento tanto delicato per lei e la sua famiglia a seguito della separazione dal musicista con cui era legata dal 1997, e per questa ragione non ha voluto concedere troppi dettagli a riguardo.

Ecco quanto dichiarato alla rivista diretta da Umberto Brindani:

‘Tutti facciamo i conti con la disillusione e non riguarda solo gli uomini, ma anche gli amici. Pensavi di avere un rapporto di lealtà e scopri che non è così. Io pretendo il dissenso leale’

poi aggiunge:

‘Tutto finisce quando perdi la stima: se guardi quella persona e capisci che non è quella che pensavi, forse davvero non c’è più speranza’

Luciana Littizzetto: ‘Non scrivete che sono Single’

L’intervista prosegue e la spalla destra di Fabio Fazio che ha superato ormai i 50 anni, spiega a Oggi che è alla ricerca di un marito, (sottolineando al suo interlocutore di non voler essere etichettata come una donna ‘single’), e che le piacerebbe innamorarsi nuovamente, anche se ammette che arrivata a questa età si inizia a pensare a se stessi come ‘da solo’.

Chi potrebbe essere l’uomo ideale, non di certo una persona insicura rivela Luciana Littizzetto. Ecco perchè:

‘Noi che facciamo questo mestiere ci portiamo dietro un gran bisogno di normalità, ma dall’altra parte siamo persone ingombranti. Un uomo insicuro non ce la fa a starci vicino’

poi ribadisce:

‘E comunque ripeto: alla mia età è una botta di fortuna innamorarsi’

conclude ‘Lucianina’.