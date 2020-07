Luciana Littizzetto, la verità sull’addio al suo storico compagno: finita dopo 20 anni

Luciana Littizzetto, l’addio al compagno di una vita: perché è finita dopo 20 anni

Luciana Littizzetto è uno dei volti più amati della Tv italiana. Il pubblico la sta apprezzando in questo per la sua collaborazione sinergica con Fabio Fazio al celebre talk Show pre-serale‘Che tempo Che fa‘.

A dicembre scorso, è arrivata la conferma della rottura con il suo compagno storico, Davide Graziano. Ma per quale motivo è finita dopo 20 anni insieme?

Luciana Littizzetto, l’addio a Davide Graziano

Nel corso della sua lunga carriera, Luciana Littizzetto è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico grazie alla sua simpatia ed ironia pungente. Da diversi anni, è al timone del quiz preserale della Rai ‘Che Tempo che fa‘, insieme a Fabio Fazio. A dicembre dello scorso anno, la conduttrice è stata protagonista delle voci di gossip per la fine della storia d’amore con Davide Graziano, musicista affermato del gruppo Africa Unite.(continua dopo la foto).

Insieme hanno condiviso vent’anni di vita , non sono mai convolati a nozze, ma hanno scelto di adottare due bambini: Vanessa e Jordan. La notizia della separazione è stata diffusa tramite social dalla nota attrice, la quale non ha mai svelato i reali motivi che si celano dietro a questa dolorosa scelta. In una passata intervista al settimanale Oggi ha svelato il perché alcuni rapporti giungono al capolinea.

L’intervista al settimanale Oggi

In una passata intervista al noto settimanale, Luciana Littizzetto ha parlato a cuore aperto della sua vita sentimentale e ha svelato il motivo della fine di alcuni rapporti:

“ (…) Dopo i 50 anni cominci a mettere in conto che potrebbe succederti di non innamorarti più. E quindi impari a pensarti da sola. Se hai accanto una persona con cui hai condiviso molto e magari non c’è più passione ma c’è ancora la stima e la possibilità di un futuro di cose in comune, bisogna tener duro.”

La conduttrice ha poi aggiunto: