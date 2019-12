‘Fratture multiple alle ossa’ Luciana Littizzetto in sala operatoria dopo il brutto incidente in strada: costretta al letto

‘Fratture multiple alle ossa’ Luciana Littizzetto in sala operatoria dopo il brutto...

L’attrice comica Luciana Littizzetto avrebbe subito un grave incidente per strada rompendosi rotula e polso, fan preoccupati per la foto allarmante!

La comica torinese Luciana Littizzetto ha allarmati tutti con uno scatto che la ritrae ingessata sui social. Pochi dettagli ed il silenzio successivo preoccupa tutti.

L’incidente di Luciana Littizzetto

La vulcanica Luciana Littizzetto, comica torinese doc che con la sua sagacia e dissacrante simpatia da anni è un volto della tv italiana.

Nel programma “Che tempo che fa” con Fabio Fazio, è in procinto di riprendere la stagione per far ridere affrontando anche le tematiche più spinose della politica e dell’attualità.

Anche sui social la Littizzetto è molto presente, postando spesso foto divertenti prese in giro per il web o racconti di vita quotidiana ed i fan apprezzano.

Poche ore fa però un suo post ha spiazzato tutti perché si è mostrata in foto come non l’avevamo mai vista: con una gamba ed un polso che presentavano un’ingessatura evidente.

Fan e vip preoccupati per la salute dell’attrice

I gessi erano molto evidenti e ciò, unitamente all’espressione stanca e provata pur se sorridente di Lucianina hanno impressionato i fan vip e non.

La didascalia recita solo:

“Buona fine e buon inizio”

La comica non ha aggiunto una spiegazione specifica ma soltanto alcuni tag:

#volata #perlastrada #rotulaepolso

Come si è capito quindi Luciana sarebbe caduta in strada in maniera talmente rovinosa da procurarle la rottura della rotula e del polso.

Ovviamente la foto ha suscitato molto allarme e sui social

sono arrivati moltissimi messaggi di sostegno per Lucianina.

Tanti i vip che hanno lasciato commenti come Michelle Hunziker che ha chiesto con evidente apprensione:

“Cosa è successo!!!!!!!??????!”

Mariagrazia Cucinotta, Paola Barale e Paola Marella hanno inviato emoticons con fiori e cuori.

Per ora non sono arrivati ulteriori commenti o comunicazioni da parte della Littizzetto ma è probabile che nel prossimi giorni si consola meglio la situazione dato che la trasmissione di Fazio sta per ricominciare sapremo se Luciana non ci sarà o apparirà con il gesso.

Poche ore fa la comica ha postato la foto in sala operatoria con la linguaccia: