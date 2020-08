Luciana Littizzetto, come sono oggi i figli Vanessa e Jordan: BELLISSIMI

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi alla figlia di Luciana Littizzetto!

La figlia dell’attrice italiana si chiama Vanessa ed è una giovane bellissima! La ragazza, oggi 25enne, è stata adottata dalla Littizzetto quando aveva soltanto 12 anni.

All’epoca, la ragazzina era stata adottata dall’attrice e dall’allora compagno Davide Graziano, in compagnia di Jordan Beljuli, il fratello di 3 anni più piccolo.

All’inizio, il rapporto tra i due bambini e Luciana era molto complesso: i piccoli, infatti, si fidavano poco della donna, com’era normale che fosse, ma, con il tempo, il legame fra i tre si è fortificato.

I due bambini sono arrivati nella vita dell’attrice dopo vari tentativi, da parte della Littizzetto e di Graziano, di mettere al mondo dei figli in maniera naturale.

“L’affido è un’esperienza che rifarei tutta la vita e che consiglio. Ma è molto complesso e devi sapere che soffrirai perché alla base di tutto c’è un abbandono, una ferita che non si rimargina mai e che per quanto amore tu dia, a intervalli regolari torna a galla come una ventata venefica. E devi farci i conti. Mi spiace che le istituzioni non supportino affatto i genitori affidatari!”