Chi è Luciana Castoldi?

Luciana Castoldi, al secolo Luciana Colnaghi, vive a Muggiò, in provincia di Monza e Brianza, almeno dagli anni ’70, periodo nel quale esercita la professione di insegnante.

La Castoldi non è un personaggio particolarmente noto nel mondo dello spettacolo e ciò è dovuto al fatto non ne sia collegata direttamente, ma tramite un legame parentale con un celebre personaggio della televisione e della musica italiana.

Vita privata e curiosità

Considerato il fatto non si tratti di una donna di spettacolo, della vita privata della Castoldi si hanno davvero poche notizie.

La donna è stata sposata a Mario Castoldi dagli anni ’70 al 1988 circa e dal matrimonio ha avuto due figli, Roberta Castoldi, violoncellista, poetessa e ricercatrice, che può vantare numerose collaborazioni come musicista, come quelle con i Bluvertigo, gli Afterhours e David Byrne, e Marco Castoldi, in arte Morgan, il celebre polistrumentista, compositore, cantante, scrittore e personaggio televisivo italiano, fondatore dei Bluvertigo.

Il marito della donna si toglie la vita l’11 ottobre del 1988, lasciando un vuoto indelebile nelle loro vite.

Il 10 febbraio 2020 la donna è stata in collegamento con la trasmissione Vieni da me, condotta da Caterina Balivo. Durante il programma, Luciana Castoldi ha voluto spezzare una lancia in favore del figlio, al centro della bufera mediatica per via della squalifica al 70° Festival di Sanremo.

Già in passato la madre di Morgan aveva rilasciato alcune interviste riguardanti il figlio, ammettendo, ad esempio, di non averlo sempre sostenuto e addirittura di aver maledetto le case discografiche per aver stipulato il primo contratto con l’artista.