Muore per il Coronavirus, lo straziante lutto di Miguel Bosè: l’addio doloroso alla mamma sui social

Muore per il Coronavirus, lo straziante lutto di Miguel Bosè: l’addio doloroso...

Ci ha detto addio per sempre la Lucià Bosè, icona del cinema degli anni ’50. L’attrice è venuta a mancare dopo aver contratto il Coronavirus. Lo straziante addio del figlio sui social

Ci ha detto addio per sempre la celebre icona del cinema italiano degli anni ’50 Lucia Bosè.Nata a Milano, è scomparsa all’età di 89 anni dopo aver contratto il Covid-19, che in queste settimane sta mietendo numerose vittime e mettendo in ginocchio l’Italia.

A darne l’annuncio, il figlio Miguel Bosè sui social con uno straziante messaggio d’addio. Scopriamo maggiori dettagli.

Addio a Lucia Bosè, Ex Reginetta di Bellezza e Icona del Cinema italiano

Ci mancherà il suo carattere esuberante e il suo animo vivo, co mancherà Lucia Bosè, scomparsa nelle ultime ore, a causa del Coronavirus in un Ospedale a Madrid ove era ricoverata.

Una delle sue ultime apparizioni televisive, risale all’Ottobre 2019 quando è stata Ospite nel salottino di Mara Venier e Domenica In, ove con il suo fascino esuberante ha raccontato al pubblico la sua vita tra i grandi successi cinematografici e i grandi amori vissuti.

A darne il triste annuncio sui social, il figlio Miguel Bosè, il quale le ha detto addio omaggiandola con uno dei suoi ultimi scatti, che rivelano la vera essenza dell’attrice scomparsa:

‘Cari amici … comunico che mia madre Lucía Bosé è appena venuta a mancare. Sei in un posto migliore’

ha scritto sui suoi profili social.

Chi era l’Icona del Cinema degli anni ’50: più di cento i film a cui ha preso parte

Nata a Milano nel 1931, Lucià Bosè nasce come commessa nella famosa Pasticceria Galli a Milano, dove un giorno fu notata dal celebre regista Luchino Visconti.

Reginetta di Bellezza nell’edizione del 1947 di Miss Italia, è stata protagonista in oltre 100 pellicole cinematografiche, tra i progetti più importanti ricordiamo senza dubbio i due capolavori di Michelangelo Antonini: Cronaca di un amore e La Signora senza Camelie.

L’attrice scomparsa è stata inoltre celebre per la sua grande storia d’amore con Walter Chiari e le nozze con il torero Luis Miguel Dominguín con cui è stata unita dal 1955 al 1967 e dalla cui relazione sono nati: Miguel, Paola e Lucia.

Ecco il post di addio del cantante poche ore fa: