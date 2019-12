Il profilo di Lucia Azzolina sembra essere il favorito per succedere all’ormai ex Ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti

Chi è la preside Lucia Azzolina, il cui nome in queste ore sembra essere in pole position per il Miur. Profilo e carriera politica della dirigente scolastica.

Le dimissioni di Fioramonti

Le dimissioni dell’ormai ex Ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, per qualcuno sembravano prevedibili, per qualcun altro assolutamente inaspettate.

Fatto sta che Fioramonti aveva già espresso le sue intenzioni lo scorso 5 settembre, quando aveva annunciato che avrebbe lasciato la carica se la nuova legge di Bilancio non avesse previsto dei fondi per scuola e università.

Dura la reazione dei pentastellati, che hanno ricordato all’ex Ministro di dover versare una somma di 70mila Euro, corrispondente ai mancati rimborsi al partito stesso e all’associazione Rousseau.

Chi è Lucia Azzolina?

Intanto, si dà spazio al toto nomi per i successori di Lorenzo Fioramonti. In pole position per il Miur sembra esserci Lucia Azzolina, già insegnante e sottosegretario al Ministero dell’Istruzione.

Come evidenzia Il Corriere, il verdetto finale spetta a Giuseppe Conte e comunque si valutano anche altre possibili soluzioni.

La preside ha dalla sua parte non solo il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ma anche la necessità di trovare in tempi brevi una persona che abbia già avuto a che fare con un Ministero tanto complesso ed importante come quello dell’Istruzione.

Lucia Azzolina ha però, anche dei detrattori che mettono sul tavolo delle valutazioni il concorso vinto dalla preside quando era già parlamentare e non ancora sottosegretario.

Una decisione che la Azzolina ha sempre spiegato come conseguenza della scelta di voler fare un salto dopo tanti anni di insegnamento. In lizza per il Ministero restano anche Salvatore Giuliano, Francesco D’Uva e Mariolina Castellone.

La scelta potrebbe anche essere una soluzione tecnica, pescando dalla Conferenza dei rettori, che più volte ha criticato le decisioni dell’esecutivo. Nella Crui i nomi appetibili sono quelli di Ferruccio Resta e Gaetano Manfredi.