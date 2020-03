Lucca, uccide la mamma a coltellate: “Carabinieri? Venite ho ucciso mia madre”

Uccide la mamma a coltellate a Lucca, poi confessa tutto ai Carabinieri. Una storia agghiacciante e la violenza dopo la lite.

Dramma a Lucca dove un ragazzo di 29 anni ha aggredito la madre uccidendola a coltellate.

Ragazzo uccide la mamma a coltellate

Nel pomeriggio di ieri un dramma familiare che si è consumato a Camaiore in Toscana. Secondo le prime indiscrezioni dei media locali, sembra che il ragazzo di 29 anni dopo una violenta lite con la madre abbia preso un oggetto contudente e l’abbia tramortita.

Dopo questo gesto ha preso un coltello da cucina e l’ha colpita sino alla morte. Un contesto familiare complicato per questo nucleo di origine ucraine che spesso e volentieri si trovava dinanzi a liti e atti di violenza.

La donna di 49 anni è morta sul colpo e per lei non c’è stato nulla da fare.

La confessione e l’arresto del 29enne

Sempre secondo le prime indiscrezioni è stato il figlio a contattare i Carabinieri dopo il suo feroce atto omicida:

“venite perché ho ucciso mia madre”

Ha così confessato tutto al telefono e poi ha atteso l’arrivo dei Carabinieri che sono intervenuti insieme al medico legale. Il ragazzo è stato accompagnato in carsema e accusato di omicidio volontario.

I militari avrebbero trovato sul luogo del delitto un posacenere utilizzato per colpire la madre in un primo momento e poi il coltello che l’ha uccisa. La donna è conosciuta per il suo lavoro di estetista mentre il figlio svolgeva dei lavori saltuari.

Sul passato della famiglia indagano i Carabinieri.