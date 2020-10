Lucca, ragazza in bici investita da un’ambulanza: il conducente era ubriaco

L’incidente si è verificato intorno alle 13 di questa mattina a Lucca. Il 58enne alla guida del mezzo era già risultato due volte positivo all’alcoltest.

Tre anni fa infatti gli era già stata revocata la patente.

Investita una giovane in bici a Lucca

Una disattenzione che avrebbe potuto avere risvolti ben più gravi quella registrata questa mattina a Lucca, dove un’ambulanza ha investito una donna in bici.

Come riferisce anche Fanpage, l’incidente è avvenuto in piazza San Salvatore. Alla guida dell’ambulanza un volontario 58enne che è risultato positivo all’alcoltest.

Il mezzo viaggiava a velocità contenuta, circa 30 chilometri, quindi l’impatto con la bici non è stato fortissimo. Quando le forze dell’ordine hanno effettuato l’alcoltest, l’esito è stato positivo, 1,9 grammi al litro per l’esattezza.

Revocata la patente 3 anni fa

Le forze dell’ordine hanno scoperto che l’autista dell’ambulanza vive da solo in un’abitazione messa a disposizione da un’associazione che lo segue da tempo.

Il 58enne infatti aveva già avuto in passato qualche problema durante il servizio e soffriva da tempo di alcolismo. In diverse occasioni i servizi sociali e le associazioni di volontariato erano corse in suo aiuto.

La donna investita è stata immediatamente soccorsa e trasferita in ospedale. La diagnosi ricevuta nel nosocomio è stata di un leggero trauma agli arti inferiori.

Il 58enne è stato ora denunciato per guida in stato di ebbrezza. Rischia di dover pagare una sanzione che va dai 1.500 a 6.000 euro, oltre all’arresto da 6 mesi a un anno.

Sospesa anche la patente da uno a due anni, che diventano 4 se il veicolo appartenga a una persona diversa dal conducente, come nel caso dell’incidente avvenuto questa mattina in piazza San Salvatore a Lucca.