Ragazzina morta tra le fiamme a Lucca: il padre ha fatto di tutto per salvarla

È morta la ragazzina di 14 anni a Lucca per l’incendio che si è propagato nella sua abitazione. Il padre ha fatto di tutto per salvargli la vita.

A Lucca incendio in una casa dove è stata registratata la morte di una ragazza di 14 anni. Ecco cosa è accaduto.

La terribile morte del 14enne di Lucca

Grande tragedia alle ore 2.30 di questa notte a Borgo a Mazzano nel lucchese. In una casa colonica bifamiliare si è sprigionato un incendio che in poco tempo ha devastato tutto, imprigionando la ragazzina di 14 anni che non è riuscita a salvarsi la vita.

Il padre ha fatto di tutto ed è rimasto ustionato ad una gamba e ad un braccio: ora ricoverato in codice giallo all’Ospedale San Luca.

I Vigili del Fuoco sono riusciti a domare l’incendio dopo alcune ore, con dichiarazione di inagibilità dell’edificio che si trova nei pressi dell’Hotel Milano.

La mamma della vittima – e moglie dell’uomo rimasto ustionato – non era in casa al momento della tragedia. Accorrendo il più veloce possibile e sotto shock ha avuto un incidente d’auto ma non è in pericolo di vita.

Le indagini da parte dei Vigili del Fuoco sono in corso per ricostruire la dinamica di questa tragica vicenda.

In aggiornamento