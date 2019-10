Chi è Lucas Peracchi? L’ex tronista di Uomini e Donne, finito al centro del ciclone mediatico per via delle accuse di violenza di Eva Henger sulla figlia Mercedesz

Scopriamone di più sul bel modello emiliano, Lucas Peracchi, in coppia da diverso tempo con la figlia dell’ex porno star Eva Henger, Mercedesz Henger.

Chi è Lucas Peracchi

Nasce l’1 giugno del 1986 a Castell’Arquato, in provincia di Piacenza. La sua vita trascorre serena fino ai 19 anni, età nella quale, a causa di una truffa ai danni del padre, è costretto a rimboccarsi le maniche per risollevare economicamente la famiglia.

Va a vivere da solo e svolge diversi lavori, tra cui l’idraulico, il bracciante agricolo e in ultimo il modello. Tra le sue più grandi passioni, quella per lo sport, in particolare per il surf, per le donne e per i tatuaggi.

Lucas è diventato noto al grande pubblico per la sua partecipazione al programma di Canale 5, Uomini e Donne, nelle vesti di tronista.

Vita privata ed ex moglie

Non tutti lo sanno, ma Lucas Peracchi è stato sposato con Silvia Corrias, con cui è convolato a nozze il 3 novembre 2016, dopo l’esperienza a Uomini e Donne. La coppia ha organizzato il matrimonio segreto dopo quattro mesi di fidanzamento: dopo un anno di convivenza, nel 2017 i due si lasciano e per incompatibilità caratteriali.

Il modello emiliano, durante l’esperienza a Uomini e Donne, aveva avuto un flirt con l’indossatrice Giulia Carnevali: i due erano stati accusati dalla produzione di essersi messi d’accordo per trarre profitti dal programma di Canale 5.

Dopo il matrimonio con Silvia, Lucas ha avuto una breve relazione con Paola Caruso, l’ex bonas di Avanti un altro. Oggi, Lucas è fidanzato con Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi.

Proprio per via della relazione con la Henger, Lucas è oggi al centro di una bufera mediatica, dopo le accuse della madre di lei, Eva. L’ex porno star, infatti, ha incolpato il modello emiliano di aver picchiato la figlia, mentre Lucas ha sempre negato ogni addebito.