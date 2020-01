Luca Zocchi, chi è il marito di Fernanda Lessa: vita privata e curiosità

Chi è Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa, modella e attualmente concorrente nel reality show del Grande Fratello Vip 4

Scopriamo tutti i segreti di Luca Zocchi, dalla gioventù alla carriera professionale del marito della modella e attuale concorrente del GF4, Fernanda Lessa.

Chi è Luca Zocchi

Luca Zocchi è il marito di Fernanda Lessa, modella di origini brasiliane, naturalizzata italiana, attuale concorrente al Grande Fratello Vip 4, condotto per la prima volta dal giornalista Alfonso Signorini su Canale 5.

L’uomo ha vissuto all’estero, ad Amsterdam, fino a quando, dopo la morte del padre, è rientrato in Italia. Zocchi è impegnato professionalmente, lavorando come organizzatore di eventi.

Famiglia, figli e curiosità

La coppia formata da Luca Zocchi e da Fernanda Lessa si sarebbe formata a seguito di un incontro avvenuto in un periodo in cui la modella non era molto felice.

Grazie a Luca, come dichiarato dalla Lessa in numerose interviste, la modella avrebbe ricominciato a vivere. La donna, infatti, era caduta da tempo nel tunnel dell’alcolismo, una dipendenza in cui era sprofondata specialmente nel periodo successivo alla separazione dal compagno precedente.

La coppia Zocchi – Lessa è convolata ufficialmente a nozze il 14 aprile del 2017 a Cumiana, vicino Torino, e oggi appare più affiatata che mai. Sono infatti numerosi gli scatti social che testimoniano l’amore e la passione ancora viva tra i due dopo 3 anni di matrimonio.

I due, nonostante le diversità, si sono conosciuti e immediatamente innamorati con la convinzione di essere l’uno perfetto per l’altra.

Lessa E Zocchi si sono conosciuti sul lavoro, mentre Luca lavorava con una grossa azienda che organizzava eventi e Fernanda era l’ospite dell’evento.

Oggi Luca e Fernanda vivono a Torino, la città in cui si sono incontrati la prima volta e quella in cui già Fernanda viveva per via della precedente unione.