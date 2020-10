Luca Zingaretti, gravissimo lutto in famiglia per l’attore di Montalbano

Il celebre attore Luca Zingaretti è stato colpito da un terribile lutto che nelle ultime ore ha sconvolto lui e il fratello.

L’interprete del personaggio di Montalbano e il segretario del PD sono stati colpiti da una perdita che ha turbato tutta la famiglia.

Terribile lutto per Luca Zingaretti e il fratello

In queste ore è giunta una notizia sconvolgente, che coinvolge i fratelli Nicola e Luca Zingaretti.

L’attore del celebre personaggio di Montalbano e il segretario del PD sono stati, infatti, colpiti da un gravissimo lutto familiare, che li starebbe molto provando.

È morta la madre dei due volti noti e la notizia non può che spezzare il cuore dei fan dell’attore e dei sostenitori del segretario del partito di centrosinistra.

La mamma si chiamava Emma ed è scomparsa all’età di 86 anni. Non si tratta di una delle tante vittime di Coronavirus: la donna era, infatti, malata da tempo e da molto era ricoverata in una clinica a Roma.

Il dramma dei campi di concentramento

Oltre al dramma della malattia, la signora Emma ha vissuto anche quello dei rastrellamenti di Roma dei nazifascisti, quando aveva soltanto 7 anni.

All’epoca, la mamma degli Zingaretti e tutta la sua famiglia erano riusciti a salvarsi grazie all’aiuto di un convento, che aveva offerto loro rifugio.

La famiglia di Zingaretti ha rischiato grosso, nonostante non fosse ebrea:

“Non sono ebrei: non lo era la loro nonna materna e quindi neanche la loro madre. Lo sono, invece, nelle radici culturali.”

Se fosse rimasta a casa e non si fosse nascosta in convento, la signora Emma sarebbe stata deportata nei campi di concentramento. Così non è andata, fortunatamente, e la donna ha trascorso una vita lunga e ricca d’amore.

La vita della madre di Luca Zingaretti e del fratello sarà stata presumibilmente segnata da quell’evento traumatico, ma è comunque riuscita ad andare avanti e a farsi una famiglia.

Oggi la signora Emma è scomparsa alla famiglia Zingaretti vanno oggi le più sentite condoglianze.