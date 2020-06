Montalbano, addio a Luca Zingaretti: ecco chi prenderà il suo posto nella fiction

Luca Zingaretti saluta il suo personaggio più iconico: prossimo all’addio alla serie televisiva Il commissario Montalbano

Una delle serie televisive più amate nel nostro Paese è, senza alcun dubbio, Il commissario Montalbano. Il protagonista delle vicende Luca Zingaretti non fa più parte della fiction in onda su RAI Uno: il saluto dell’attore.

Luca Zingaretti: l’addio alla serie che l’ha reso famoso

La serie televisiva di RAI Uno, in onda inizialmente su RAI Due, è stata prodotta nel 1999 e, sin dalle prime stagioni, ha riscosso un enorme successo. Le diverse storie sono tratte dai romanzi di Andrea Camilleri e riguardano le vicende di Salvo Montalbano, commissario di polizia nell’immaginaria cittadina siciliana di Vigata. In ciascun episodio, Luca Zingaretti che veste i panni del protagonista, è alle prese con crimini di mafia, omicidi e rapimenti, e i più svariati casi di malaffare della località siciliana.

Il successo di tale serie ha travalicato anche i confini nazionali ed è stata trasmessa anche in Australia, Argentina, Stati Uniti e molti altri paesi. Nelle ultime ore, è giunta una notizia che ha lasciato i fan senza parole. Zingaretti non è più il Commissario Montalbano: la notizia era già ufficiale ma in questi giorni è arrivata la conferma.

Chi prenderà il posto del noto attore?

La scissione era nell’aria, ma adesso c’è la conferma. L’attore ha confermato che non interpreterà più il ruolo del commissario Montalbano. La notizia ha scosso profondamente i fan che da anni seguono la serie televisiva di RAI Uno.

Ma chi prenderà il suo posto? Pare che il primo nome per un possibile sostituto sia quello di Michele Riondino. Dal 2012 al 2015, l’attore pugliese ha preso parta alla serie interpretando egregiamente il giovane Montalbano, riscuotendo un grandissimo successo.

