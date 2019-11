Ombre e grandi punti interrogativi per la questione del terribile omicidio di Luca Sacchi, con la verità sul referto medico di Anastasiya.

Mentre le indagini continuano a tappeto con testimonianze e tabulati telefonici, i genitori sono intervenuti a La Vita in Diretta, distrutti dal dolore ma con la consapevolezza che il figlio gli stia dando la forza per andare avanti.

Raccontano di come fosse questo ragazzo tra sport, vita sana e amici con il sogno di aprire una palestra tutta sua:

“voglio sapere perché non ho più mio figlio. perché è morto? Questo voglio sapere”

L’urlo della madre che vuole, insieme al marito, solo la verità su quella notte. Parlano anche della fidanzata del ragazzo:

“il clamore mediatico lo stanno creando lei e giovanni princi. spero con tutto il cuore che le non c’entri nulla. era come una figlia”

Nonostante i genitori della vittima abbiano più volte contattato la ragazza per sapere come stesse, lei si è volatilizzata nel nulla. I dubbi sul messaggio prima del funerale sono tanti:

“quel messaggio non è suo, io la conosco e so che non è possibile”