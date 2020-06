Luca Sacchi, la mamma fiduciosa: “Finalmente inizia il processo, voglio sapere la verità”

La mamma del povero Luca Sacchi ai microfoni de La Vita in Diretta vuole sapere la verità ed è “contenta” sia iniziato finalmente il processo.

È finalmente iniziato il processo per l’omicidio di Luca Sacchi e la madre ora spera che la verità su questo terribile caso venga fuori.

Le parole della mamma a La Vita in Diretta

La mamma di Luca Sacchi ha parlato attraverso i microfoni de La Vita in Diretta in merito all’inizio del processo per l’omicidio del figlio:

“Sono contenta abbiano rigettato questa richiesta di rito abbreviato e poi finalmente si comincerà questo processo. volgio capire, voglio sapere perché mio figlio non c’è più. inizia un brutto percorso ma almeno capiremo il perchè della morte di luca”

La Signora Tina insieme al marito lotta al fine che la memoria di Luca non venga messa da parte e che la verità su quella terribile notte emerga al più presto. Evidenzia che lui e tutta la famiglia non abbiano mai avuto a che fare con droghe e tribunali:

“non conosceva del grosso, pirino. ha conosciuto Princi, lui sì, ed è stata la fine della sua vita”

Durante la messa in onda della trasmissione Rai è stato mostrato un video dove si ricorda la vacanza in montagna di tutta la famiglia. Si notano mamma e papà insieme alla vittima con Princi e la fidanzata Anastasiya.

La madre di Luca ricorda che era stato proprio il figlio ad averli invitati:

“da quella vacanza ho cominciato a capire che c’era qualcosa che non andava. ho notato uno sguardo strano tra anastasiya e princi”

Sottolinea inoltre che i due non fossero amici di infanzia, come scritto da molti media, ma conosciuti durante il quinto anno di liceo: