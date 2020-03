Luca Sacchi, “Non devi avere più pace”: il grido della madre contro Anastasiya

Non trattiene più il dolore Tina la madre di Luca Sacchi, il suo accorato sfogo contro Anastasiya la fidanzata del figlio coinvolta nell’omicidio.

Con il via il processo per l’omicidio di Luca Sacchi, sono arrivati i primi colpi di scena e il dolore della madre del giovane ucciso a Roma è esploso contro la bionda fidanzata del figlio Anastasiya. Ecco l’accorato appello.

Al via il processo per l’omicidio di Luca Sacchi

Sono passati già cinque mesi dalla morte del povero Luca Sacchi di fronte al pub di Roma dove si trovava per passare una normale serata in compagnia della fidanzata e degli amici.

Il giovane personal trainer trovò invece la morte per un colpo d’arma da fuoco ad opera di due pusher che a sua insaputa dovevano effettuare una compravendita di droga assieme alla sua fidanzata Anastasiya Kylemnyk e del suo amico Giovanni Princi.

Ha preso il via processo per l’omicidio del ragazzo che vede i due imputati dell’assassinio Valerio Del Grosso e Paolo Pirino aver richiesto il rito abbreviato come anche Giovanni Princi.

A quest’ultimo dopo la prima udienza sono stati concessi i domiciliari ed è imputato per il solo reato di traffico di droga e la fidanzata di Luca Anastasiya si è costituita parte civile.

Lo sfogo della madre contro Anastasiya

La famiglia di Luca è sempre più convinta che la verità sia molto diversa da come la fidanzata Anastasyia abbia raccontato e che il suo ruolo nella vita del figlio avesse cominciato a cambiare già molti mesi prima della morte.

Dopo le notizie trapelate sulla prima udienza i genitori di Luca non vogliono pensare che anche gli altri imputati a parte Anastasyia chiedano ancora il rito abbreviato.

“Un ulteriore richiesta di rito abbreviato può determinare una sospensione del processo con un allungamento dei tempi”

hanno infatti spiegato gli avvocati della famiglia Armida Decina e Paolo Salice.

I genitori non accettano scorciatoie per chi ha ucciso Luca e mamma Tina si è lasciata andare ad un doloroso sfogo su Facebook nei confronti di Anastasiya:

“Non devi avere più pace, per il resto della tua vita!

“Dovete pagare tutti!”

I commenti alle sue parole sono tutte per Luca e per la sua famiglia da parte di tantissimi che stanno seguendo questa terribile vicenda e che sono vicini al loro dolore.