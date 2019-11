Che fine ha fatto il prof di Amici Luca Pitteri? Oggi è il marito di un’ex allieva

Che fine ha fatto Luca Pitteri? Il bravissimo maestro di canto della scuola di Amici oggi è sposato con un’ex concorrente del programma di Maria De Filippi

È uno dei volti più amati delle scorse edizioni del programma di Amici di Maria De Filippi, parliamo infatti di Luca Pitteri, il professore di canto che per anni ha guidati gli allievi di Amici.

Che fine ha fatto Luca Pitteri?

Il volto noto e maestro di canto Luca Pitteri ex professore del talent show è stato uno dei primi insegnanti della scuola di Amici. L’ex professore per anni ha seguito i suoi allievi nella realizzazione del sogno di ogni singolo cantante, ma la sua presenza nella scuola è durata fino al 2007.

Luca era all’epoca uno dei maestri più preparati della scuola, i suoi studi infatti spaziano tra la musica da camera, alla composizione per finire nella direzione di canto e d’orchestra. Luca Pitteri però non è stato un mestro nella scuola di Amici, pare infatti che il professore si sia diviso in diverse trasmissioni televisive come ” The Winner Is, Io canto e Ti lascio una canzone.

Pitteri sposato con un allieva di Amici

Il volto noto di Amici però, dopo la partecipazione a diversi programmi televisivi ha deciso di non apparire più davanti alle telecamere, ma di svolgere il suo lavoro dietro le quinte.

Ma Luca nel corso degli anni ha nascosto anche la relazione nata proprio in uno dei talent in cui ha partecipato come professore. Parliamo appunto del talent condotto da Maria De Filippi, Amici. Pare che la giovane cantante abbia rubato il cuore al professore già molti anni fa, ma prima di lei già un volto noto di Amici aveva avuto una relazione con il professore, parliamo appunto di Monica Hill. Dopo una lunga storia d’amore però i due si sono separati e a fare breccia nel cuore di Luca è stata la bella Brigida Cacciatore.

I due a distanza di tanti anni hanno consolidato il loro rapporto, si sono sposati e hanno avuto un bambino di nome Gioele. Una coppia perfetta si direbbe visto che entrambi condividono la passione per la musica e i successi che in questi anni Luca ha ottenuto con la sua grande preparazione.