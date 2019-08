Luca Parmitano ha concesso una video-intervista nella quale ha raccontato come il cambiamento climatico fosse ben visibile anche dallo spazio.

Dalla Stazione spaziale internazionale che “ospita” Luca Parmitano, è stata fatta un’intervista/diretta che ha visto protagonista il primo italiano al comando dell’Iss. Sono circa 200 giorni che Luca Parmitano, infatti, si trova a bordo di questa stazione spaziale per la missione Beyond.

La missione Beyond: parla Luca Parmitano

Uno dei progetti importanti di questa missione è proprio quello di condurre una precisa e minuziosa osservazione del pianeta Terra oltre la Termosfera.

“L’Agenzia spaziale europea ha un programma satellitare che fa osservazioni ad altissima definizione ed e lì che abbiamo visto i dati scientifici veri, che ci danno il trend del riscaldamento globale”

Queste le parole di Luca Parmitano, il quale dice di aver avuto modo di osservare la terra dalle foto anche dei suoi colleghi. E’ infatti rimasto sconcertato dal fatto che le foto mostrino come i deserti stiano avanzando e i ghiacciai si stiano sciogliendo. E’ un’immagine molto preoccupante, quella che ci descrive l’astronauta.

Luca Parmitano si augura di poter essere ascoltato

Luca Parmitano aggiunge poi:

“Spero che le nostre parole e le nostre osservazioni possano servire per allarmare la gente e creare consapevolezza verso quello che è il nemico numero uno: il riscaldamento globale”.

L’opinione pubblica è particolarmente distratta per quel che riguarda questi temi scottanti circa l’ambiente, quasi come non gli dia la giusta importanza. Ma l’astronauta è convinto che il problema sia imminente e che ci sia ben poco da sottovalutare.

A rischio la fauna Antartica

I deserti, di questo passo, continueranno ad avanzare e nei prossimi decenni gli oceani si inquineranno sempre di più ; i ghiacciai saranno ormai del tutto sciolti e molta fauna di quei luoghi quasi del tutto scomparsa.