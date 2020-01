Chi è Luca Palazzolo, il cavaliere di Uomini e Donne che si è fatto conoscere per la sua simpatia, determinazione e bellezza.

Scopriamo tutti i segreti di Luca Palazzolo, uno tra i cavalieri più affascinanti e ambiti del parterre maschile di Uomini e Donne.

Chi è Luca Palazzolo

Luca Palazzolo è uno dei nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere del programma televisivo, condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5, sta portando avanti la sua frequentazione con la bellissima Diana Caruso, tra alti e bassi.

L’uomo è nato e sembrerebbe vivere a Genova, dove porta avanti la sua attività atletica e professionale legata al mondo del body building e del personal training.

Vita privata e curiosità

Non si hanno moltissime notizie sulla vita privata di Luca Palazzolo, considerato che l’uomo soltanto da poco ha fatto il suo ingresso all’interno del programma di Uomini e Donne.

Ciò che dovrebbe essere ovvio è che l’uomo sia ufficialmente single, condizione necessaria per partecipare al programma di Canale 5 di Uomini e Donne.

Per il resto, di Luca si sa abbia una grandissima passione per lo sport, per il body building e anche per le gare di culturismo. Luca sembrerebbe tenere moltissimo al suo aspetto fisico ed effettivamente può vantare un corpo davvero molto muscoloso, apprezzato da tutte le donne del parterre di Uomini e Donne. Il giovane ha poi numerosi tatuaggi sparsi per il corpo, che non smettono di tenerlo al centro dell’attenzione.

Luca cura molto la sua presenza sui social, dove gestisce profili in cui carica le foto del suo fisico e dei suoi allenamenti in palestra, per spingere e spronare i suoi seguaci ad allenarsi.

Il suo profilo su Instagram è davvero molto seguito e attualmente ha oltre 7 mila follower.