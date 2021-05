Luca Onestini nella bufera per essere stato offensivo nei confronti di Valeria Marini: il web è in rivolta.

L’ex gieffino ha anche lanciato una frecciatina velenosa a Barbara D’Urso? scopriamo cosa ha detto.

Cosa ne pensa Luca Onestini della storia tra suo fratello e Valeria Marini?

Poche ore fa, l’ex gieffino ha detto la sua sul bacio tra Gianmarco Onestini e la showgirl Valeria Marini a L’Isola dei Famosi versione spagnola.

Luca ha precisato che tra i due non c’è stato assolutamente nessun bacio:

“Non ci sarebbe niente di male, non sarebbero né i primi e né gli ultimi con una differenza d’età enorme, però una cosa che assolutamente non è successa, poi Gianmarco non è stato mai attratto da persone più grandi.”

Aggiunge che secondo lui non potrà succedere nulla tra i due, dato che lei ha un’età maggiore rispetto al fratello.

Il web è rimasto sconvolto da queste dichiarazioni, che secondo alcuni sono state davvero offensive nei confronti della showgirl.

Frecciatina a Barbara D’Urso?

Ieri a Pomeriggio Cinque, si è parlato del bacio scambiato da Valeria Marini a Gianmarco Onestini a Supervivientes.

Tra gli ospiti c’era Lory Del Santo, la donna ha affermato che secondo lei sia solo una strategia per attirare l’attenzione del pubblico.

Però tra i due naufraghi c’è stato un certo avvicinamento, con coccole e tante carezze, durante la notte.

La Del Santo ha detto chiaramente che non crede affatto a questa storia e che Valeria Marini non potrà mai innamorarsi di un uomo, dato che è troppo innamorata di se stessa.

A difendere la coppia c’è stata Barbara D’Urso, che ha aggiunto:

“A lei piacciono ragazzi più giovani, lo sappiamo e bene..”.

Riferendosi al flirt che la showgirl ha avuto con l’ex tronista Ivan Gonzalez a Temptation Island.

Secondo alcuni, Luca Onestini ha tirato una chiara ed evidente frecciatina alla conduttrice di Pomeriggio Cinque.

Il fratello di Gianmarco ha rivelato:

“La cosa che mi lascia più perplesso è che questa notizia partita sul web, assolutamente inventata, sia arrivata in televisione.”

Aggiunge:

“Chi ci lavora dovrebbe controllare se la notizia sia vera o no, anche perché gli opinionisti che vengono pagati per dare l’opinione su fatti che non sussistono.”

Conclude dicendo che mettendo in giro questa falsa notizia in televisione, sia un modo per prendere in giro il pubblico.

Insomma una chiara frecciatina, Barbara D’Urso risponderà a queste accuse?