Luca Onestini, paura in aereo ‘Atterraggio d’emergenza’: brutto inconveniente per il fratello Gianmarco

Luca Onestini, paura in aereo ‘Atterraggio d’emergenza’: brutto inconveniente per il fratello...

Luca Onestini, ‘Necessario l’atterraggio di emergenza’ paura durante il volo diretto a Bologna per il fratello Gianmarco. Ecco cosa è accaduto

Luca Onestini, ex corteggiatore ed ex tronista di ‘Uomini e Donne’, in queste ore ritorna al centro del gossip, a seguito della disavventura vissuta e raccontata in prima persona da suo fratello Gianmarco, sul volo di linea partito nella giornata di ieri dalla Spagna e diretto a Bologna.

Ecco cosa ha rivelato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, sui social.

Gianmarco Onestini, paura i aereo: ‘Inevitabile l’atterraggio di emergenza’

Una brutta disavventura per il fratello dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Gianmarco Onestini, il quale nella giornata di ieri è partito dalla Spagna, per fare rientro a Bologna dopo un viaggio.

Ma da quanto raccontato dallo stesso fratello di Luca Onestini non tutto sarebbe andato per il verso giusto, il volo Spagna-Bologna, ha riportato problemi durante il viaggio:

‘L’aereo ha avuto dei problemi tecnici e l’atterraggio di emergenza è stato inevitabile’

poi prosegue rivelando che lui e i passeggeri presenti sul volo che dalla Spagna li avrebbe riportati a Bologna hanno avuto molta paura che l’aereo potesse addirittura precipitare dato che il veicolo ha iniziato ad ‘ondulare avanti e indietro’:

‘ci siamo tutti un po’ cag*ti sotto’

Il rientro in Italia dopo l’atterraggio d’emergenza

Il fratello di Luca Onestini, ha infine rivelato che dopo l’atterraggio di emergenza sono stati fermi oltre 6 ore a Barcellona.

Dopo tante ore di attesa a lui e i passeggeri è stato comunicato che il volo per Bologna sarebbe stato cancellato, e sostituito con un volo per Milano affinchè tutti potessero far rientro in Italia.

E’ il caso di dire che nonostante la disavventura tutto è bene, quel che finisce bene.

Ecco uno scatto che ritrae i fratelli Onestini insieme: