Luca Onestini e Ivana Mranzova stanno ancora insieme? Il dubbio dei fan

Luca Onestini e Ivana Mranzova ossia l’ex tronista e l’influencer che hanno voluto unire i loro destini dal 2017 non si facevano più vedere insieme da un po’ di tempo.

Da non dormirci la notte… ma dopo mesi turbolenti e settimane di lontananza, sui tabloid sulle vicende dei due innamorati in mancanza d’altro da scrivere, si è detto praticamente di tutto.

E a gettare lo sconforto in quanti seguono la coppia, che si era formata al Grande Fratello Vip 2, la notizia che è apparsa ovvero che i due: si sarebbero separati già diversi mesi fa, pur mantenendo un sacrosanto riserbo.

Luca Onestini e Ivana Mranzova: la verità?

Il solo fatto che sia Luca Onestini che Ivana Mrazova, la coppia, che era nata nel corso della seconda edizione del Grande Fratello Vip nel 2017, non si mostrasse più su Instagram, ha fatto temere che nella coppia potesse esserci stata una rottura definitiva.

La modella le cui origini sono della Repubblica Ceca, a seguito della morte del padre, aveva sentito il forte desiderio di tornare per qualche settimana nel suo paese e una volta fatto ritorno in Italia, Luca non si era visto apparire al suo fianco.

Subito i fan della coppia e di chi segue le loro apparizioni su Instagram avevano temuto il peggio.

Ovvero che la Mrazova stesse passando un brutto periodo non solo, per via del lutto ma anche per una possibile rottura con il suo Luca, l’uomo di cui è innamorata, e che al contrario da tempo viene visto con altre ragazze.

L’altra faccia della notorietà è anche questa: saranno amiche o altro?

Le foto insieme su Instagram

A calmare gli animi afflitti e confutare le male lingue, sono prontamente arrivate le foto dei due giovani sui social che li ritraggono insieme, più vicini che mai!

Era servito un po’ di tempo alla coppia, e il fatto che non giungessero ne conferme ne smentite da parte dei diretti interessati, che evitavano di toccare l’argomento, faceva crescere “l’interesse e la preoccupazione” dei fan.

Eccoli Luca e Ivana, su Instagram adesso ogni dubbio è fugato.