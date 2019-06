Luca Onestini, fratello maggiore del gieffino Gianmarco, perde la pazienza e attacca Francesca De Andrè. Per lui è una bulletta

Luca Onestini perde la pazienza contro Francesca De André. Qualche ora prima della finale del Grande Fratello, l’ex tronista di Uomini e Donne prende ancora una volta le difese del fratello Gianmarco.

Sono dunque diverse le volte in cui il compagno di Ivana Mrazova si è ritrovato a dover commentare negativamente, nel corso dell’esperienza di suo fratello nella Casa.

Proprio poco fa, lamentava l’assenza di sorprese per Gianmarco, che non aveva ancora incontrato nessuno dei suoi familiari, a differenza dei suoi coinquilini.

Proprio quella sera, durante la semifinale, l’Onestini ha avuto l’ opportunità di rincontrare, per qualche minuto, il papà.

Gianmarco discute con Francesca De Andrè

In queste ultime ore, però, Gianmarco si è ritrovato ad avere un diverbio con Francesca De Andrè. Ma per quale motivo? Il minore dei fratelli Onestini, durante in un gioco, non le ha mandate a dire alla bella Francesca.

Il gieffino ha quindi confessato tutto quello che pensa sulla De Andrè, la quale non ha reagito per niente bene.

Prendi il tuo amico Gianmarca, la tua amica, Gianmarchina di sto ca… e lo porti qua. Perché la prossima volta che mi dicono qualcosa prendo una mazza da baseball e faccio razzìa

Questa la minaccia di Francesca, nel corso di queste ultime ore. La De André di trova in giardino e appare parecchio bollente di rabbia mentre parla con Gennaro Lillio.

Le parole di Luca Onestini

Sarebbero state proprio queste parole a far scattare Luca. Questo, infatti, ha condiviso in queste ore una Storia su Instagram con il video in questione e scrive un messaggio.

“Poverina, si è offesa che Gianmarco le abbia detto le cose in faccia, quelle pensiamo TUTTI, facendola scendere dal piedistallo! E ora ripartono le buffonate da bulletta di sto ca… (come dice lei)”

commenta Luca, abbastanza piccato dalla situazione. Luca è sempre stato molto protettivo nei confronti del fratello Gianmarco. Avrà fatto bene secondo voi?