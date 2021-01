Luca Laurenti preoccupa, fan allarmati: il messaggio sui social stupisce tutti

Il conduttore, spalla immancabile di Paolo Bonolis ha fatto stare in pensiero i suoi fan con la sua sparizione dopo l’avvento del virus. Che fine ha fatto Luca Laurenti? La verità.

In molti si chiedono che fine abbia fatto. Luca Laurenti, con la sua simpatia e ironia manca tantissimo ai suoi telespettatori. Un messaggio sui social spiazza tutti.



Il Maestro, come ama chiamarlo Paolo Bonolis, è un volto che grazie a programmi come Ciao Darwin e Avanti un altro è entrato nel cuore di tutti gli italiani. Dopo la pandemia di lui non si è più saputo molto.

Luca Laurenti sparito dopo la pandemia

Ormai in TV non lo vediamo più Luca Laurenti. Nei mesi scorsi, l’amato collega e amico Paolo Bonolis ha rivelato che il maestro è una persona che ama vivere lontano dalla moltitudine e, con l’arrivo del virus, il suo isolamento è, senza ombra di dubbio, diventato più serrato.

Il palinsesto Mediaset, a causa degli stop di Marzo e Aprile dello scorso anno, è un po’ cambiato. E’ per questo che alcuni programmi, come quello di Avanti un altro, sono stati rinviati.

Luca, il messaggio sui social stupisce

In tanti continuano a chiedersi che fine abbia fatto. È apparso però poche ore fa un messaggio sui social che ha in qualche modo rassicurato tutti. Uno degli autori di Avanti un altro, Stefano Jurgens, ha rivelato qualcosa che ha dato indirettamente una risposta alla domanda su Luca.

Ad un fan che chiedeva quando sarebbe iniziata di nuovo la trasmissione, Jurgens risponde:

“Si dice l’8 Marzo, ma non so. Purtroppo non lo decido io“.

Sarebbe un bel modo per festeggiare la Festa delle donne. Al momento, nel preserale è in onda Gerry Scotti con il suo Caduta Libera che fa di certo un bel po’ di share.