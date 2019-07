Luca Laurenti, lacrime per la tragica perdita: il post commovente sui social

Luca Laurenti, lo straziante ricordo dell’amico scomparso: il messaggio sui social commuove il popolo del web

Il comico romano, Luca Laurenti, ha voluto dedicare un messaggio al suo amico Fabrizio Frizzi: le parole che commuovono il web.

Luca Laurenti, il messaggio per Fabrizio Frizzi

Il 26 marzo del 2018 è una delle date più triste per la televisione italiana. Quel giorno la drammatica notizia della scomparsa di uno dei conduttori più amati e seguiti nel nostro Paese: Fabrizio Frizzi. Nel corso della sua lunga carriera, costellata da grandi successi, il conduttore romano è riuscito a conquistare un’ampia fetta di pubblico per il suo modo di essere: un uomo carismatico, semplice e genuino. E’ passato poco più di un anno da quel triste giorno ma il suo ricordo è ancora vivo nella mente non solo dei parenti e dei suoi amici ma anche della gente che, solo guardandolo da casa, sono riuscite a capire che Fabrizio Frizzi era una persona meravigliosa. Dopo l’ischemia cerebrale che l’ha colpito durante una delle registrazioni del quiz show di RAI Uno ‘L’Eredità’ le sue condizioni di salute sono peggiorate nei mesi successivi.

La sua scomparsa ha lasciato una ferita che, probabilmente, è destinata a non rimarginarsi mai. Poche ore fa, il braccio destro di Paolo Bonolis ha voluto, ancora una volta, ricordare il suo amico con una foto e un messaggio che hanno commosso il popolo del web.

Le parole del comico romano

Il conduttore romano ha condiviso sul suo account Instagram una bellissima foto che ritrae un particolare momento televisivo: quando Fabrizio Frizzi è andato a far visita Paolo Bonolis e Luca Laurenti nella trasmissione di Canale 5 ‘Avanti un altro’. Un momento incancellabile nella mente del conduttore che ha voluto condividere con la sua grande famiglia virtuale. Lo scatto è stato accompagnato dalla seguente didascalia: “Che Bei Tempi”.