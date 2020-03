Coronavirus, Luca Laurenti in quarantena ‘Non comunica con nessuno’: Bonolis racconta la verità sul collega

Bonolis e Luca Laurenti sono iseparabili. Purtroppo, anche sui due conduttori il Coronavirus ha avuto delle ripercussioni

Nelle ultime settimane più che mai, Paolo Bonolis è molto attivo sui social. Come è noto le registrazioni per i nuovi appuntamenti con Avanti Un Altro sono state momentaneamente sospese in risposta alle esigenze di salute pubblica e di Governo, che ha dichiarato l’Italia Zona Rossa per la diffusione del Covid-19.

Tra una diretta e l’altra il celebre conduttore aveva fatto sapere in una chiacchierata sui social con Edoardo Leo, di non comprendere a pieno la decisione di Mediaset di non aver voluto mandare in onda le puntate nuove del suo gaming show, preferendo delle repliche.

Convincendo se stesso che il motivo fosse puramente economico, il presentatore è ritornato con una nuova diretta sui social, dove ha risposto ai fan circa la fantomatica lite con il Maestro Laurenti.

Finalmente vuota il sacco, tutta la verità. Scopriamo di più.

Paolo Bonolis rompe il silenzio, la verità sulla lite col Maestro Luca Laurenti

Il presentatore romano è ritornato recentemente su Instagram, dove stavolta ha intrattenuto una piacevole chiacchierata con l’autore Tv, Marco Salvati.

Paolo Bonolis in questa sede ha voluto rispondere ai milioni di fan che in questi lunghi mesi hanno chiesto lui e il Maestro Laurenti se fossero veri i rumors sulla loro lite dopo tanti anni di collaborazione.

Sibillina la risposta del presentatore romano il quale finalmente rompe il silenzio sulla vicenda:

‘Non abbiamo avuto mai liti furiose io e Luca, manco ci pensiamo ad averne’

poi ha aggiunto:

‘Siamo talmente felici insieme che la lite è una situazione improbabile’

ha dichiarato in diretta.

‘Laurenti non sa nemmeno che c’è il Coronavirus’

Poi il conduttore di Avanti Un Altro, continuando a parlare del Maestro Laurenti, rivela a quanti gli hanno chiesto di lui che non è per nulla social:

‘Laurenti è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come Il solitario di Rio Grande’

e ancora:

‘Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Non sa nemmeno che c’è il coronavirus’

ha concluso Paolo Bonolis durante la sua diretta con Marco Salvati.