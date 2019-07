Luca Laurenti irriconoscibile: l’amico di Paolo Bonolis beccato al mare col perizoma (FOTO)

Luca Laurenti irriconoscibile in spiaggia: ecco come è stato beccato il braccio destro di Paolo Bonolis

Il conduttore romano, Luca Laurenti, beccato a mare con un costume piuttosto audace.

Luca Laurenti in spiaggia: il costume bizzarro

Uno dei volti più amati del piccolo schermo è quello di Luca Laurenti. Da sempre al fianco di Paolo Bonolis, in numerosi programmi di successo, è riuscito a conquistare i telespettatori grazie alla sua simpatia e la sua risata contagiosa. Negli ultimi anni, regala compagnia e tante sane risate affiancando il suo collega nella conduzione del programma preserale ‘Avanti un altro!’

Dopo una stagione televisiva soddisfacente in termini di ascolti, Luca Laurenti ha deciso di prendersi una pausa e concedersi un pò di relax. Il conduttore è stato paparazzato a mare da alcuni fan. Luca Laurenti si è concesso qualche ora di relax ed è stato beccato da alcuni fan mentre passeggia sul bagnoschiuma. Il conduttore ha lasciato i fan senza parole per il suo fisico marmoreo: addominali scolpiti, gambe atletiche e un lato B da urlo! Per la sua tintarella, ha deciso di cambiare il suo look e ha indossato un costume da bagno con slip a perizoma (contina dopo la foto.)

La depressione sconfitta grazie a Paolo Bonolis

In una passata intervista, Luca Laurenti ha confessato di aver affrontato un momento duro della sua vita. Il conduttore ha dovuto combattere contro la depressione. E’ riuscito a superare tutto grazie a sua moglie Raffaella e il suo amico, Paolo Bonolis.