Luca Laurenti senza costume, beccato con il pacco al vento: gli scatti imbarazzanti

Luca Laurenti irriconoscibile a mare: ecco come è stato beccato il braccio destro di Paolo Bonolis, la foto fa il giro del web

Il comico romano, Luca Laurenti, beccato in spiaggia come mamma l’ha fatto: la foto diventa virale sul web.

Luca Laurenti nudo in spiaggia

Come ogni sera, in inverno, entra nelle case degli italiani con la sua particolare risata e simpatia. Stiamo parlando di Luca Laurenti che, da sempre, è il braccio destro di Paolo Bonolis. Insieme conducono molti programmi di successo tra questi anche Avanti Un altro, quiz preserale di Canale 5 molto amato dal pubblico a casa che presto tornerà sul piccolo schermo. I telespettatori sono abituati a vederlo sempre vestito di tutto punto. Ma dopo l’ennesimo successo televisivo in termini di ascolti, lo showman romano ha deciso di staccare la spina e concedersi un po di relax. Qualche settimana fa, sulla rete è diventata virale una foto in cui è stato beccato da alcuni fan mentre passeggia sul bagnoschiuma e con indosso un perizoma a strisce che ha messo in evidenza il suo scultoreo lato B!

Questa volta però il conduttore romano di mostrarsi proprio come mamma l’ha fatto, ecco come è stato beccato in spiaggia.

La foto virale sul web del conduttore romano

In occasione della giornata a mare ha deciso di rivoluzionare il suo look. Il conduttore romano è stato beccato in spiaggia completamente nudo e con i cosiddetti gioielli al vento. Lontano dai riflettori, si prende cura del suo corpo ed super palestrato ed ha addominali scolpiti. Dunque, pare evidente che quando non è impegnato con le sue trasmissioni, l’amico di Paolo Bonolis dedica molto tempo all’attività fisica. Ecco la foto che è diventata virale sul web che immortala il comico con i gioielli all’aria (Foto di Blitz):