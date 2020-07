Luca Laurenti, la verità sulla moglie: ‘Credevo avesse una storia con Paolo Bonolis’

Luca Laurenti racconta com’è nata la storia d’amore con la moglie e dice “Credevo avesse una storia con Paolo Bonolis.”

Luca Laurenti parla del rapporto con la moglie, nonostante sia una persona molto riservata. In una sua intervista ha raccontato com’è nata la sua storia d’amore con Raffaella Ferrari, raccontando il loro primo incontro ed i dettagli inediti. A farli conoscere è stato proprio l’amico fraterno Paolo Bonolis, ma all’epoca aveva avuto dei dubbi particolari.

Il primo incontro

Il maestro ha confessato alle colonne del settimanale TV Mia, un particolare piuttosto equivoco. Sono insieme da 26 anni, nascosti dai riflettori. Raffaella Ferrari e Luca Laurenti sono restii a raccontarsi ma in quest’intervista il maestro si racconta palesando ancora oggi un forte amore:

“È stata fondamentale, da quando siamo sposati i nostri progetti sono rimasti intatti, e cerchiamo di restare uniti e generare amore“.

La confessione e il divertente aneddoto

Mentre si racconta in quest’intervista parla del suo rapporto stretto con la moglie nonostante i molti anni passati dal primo incontro. Questo è avvenuto grazie all’amico Paolo Bonolis che è anche il protagonista dell’aneddoto. Luca Laurenti ha detto che aveva un sospetto e lo racconta senza problemi. Era infatti convinto che all’epoca tra Paolo e Raffaella ci fosse una relazione:

“È stato Paolo Bonolis a presentarmela e mi è subito piaciuta. Ma credevo ci fosse del tenero tra lei e lui. Quando ho capito che non era così ho iniziato a corteggiarla.“

Per fortuna Luca Laurenti non si è perso d’animo. Era convinto che sua moglie all’inizio fosse stata legata e provasse un forte sentimento per Paolo Bonolis. Questo si è rivelato non vero. Il suo presentimento si è rivelato falso ed oggi la coppia è molto forte. Raffaella e Luca sono sposati e dalla loro lunga unione è nato un figlio, mentre a Paolo Bonolis è stato riservato il ruolo di Cupido.