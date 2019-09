Luca Laurenti irriconoscibile ‘dimagrito e sciupato’: lo scatto social preoccupa i fan – Foto

Luca Laurenti, la spalla comica di Paolo Bonolis irriconoscibile ‘dimagrito e sciupato’. Ecco la foto che ha preoccupato i fan

Luca Laurenti, collega e compagno di viaggio di Paolo Bonolis, di recente è spesso al centro dei gossip.

Ultimamente lo abbiamo visto in vacanza in dolce compagnia di un’altra donna.

Ma non siate subito maliziosi, si tratta di Susanna Messaggio, donna con la quale i maestro Laurenti intrattiene da anni un rapporto sia professionale che interpersonale d’amicizia.

Luca Laureanti, dove è finito il fisico di ‘marmo’?

Il Maestro, pupillo e amico di Paolo Bonolis, è sempre stato attento alla sua forma fisica.

Il suo corpo, scultoreo e invidiabile, è stato spesso oggetto di scandali sul web, in quanto è capitato alcune volte che la spalla del conduttore romando si sia mostrato integralmente ‘come mamma l’ha fatto’ al mare, con i suoi ‘gioielli di famiglia’ al vento.

Con stupore questa estate, che anche per lui sta per volgere al termine si è mostrato diverso, più dimagrito e sciupato. La cosa ha preoccupato non poco i fan.

Luca Laurenti ‘dimagrito e sciupato’

Come per molti, anche per il maestro di ‘Avanti un Altro’, stanno per giungere al termine le vacanze di questa estate 2019.

Come i fan avranno notato, ad allietare i suoi giorni di relax la sua amica Susanna Messaggio.

Negli ultimi giorni Laurenti è stato protagonista di alcune instagram Stories e di alcuni scatti anche insieme alla Messaggio nelle quali si è mostrato profondamente cambiato.

Il suo fisico scolpito, ha lasciato spazio ad un fisico si asciutto, ma più ‘sciupato e dimagrito’.

La nuova versione del maestro Laurenti ha preoccupato i fan i quali si sono chiesti se il suo improvviso cambiamento sia stato frutto della cessione degli allenamenti durante le vacanze o se stia attraversando magari un periodo contrassegnato dallo stress.