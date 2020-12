Luca Laurenti sparito, condizioni preoccupanti: ‘Lotta insieme a noi’

La spalla di Paolo Bonolis è letteralmente scomparso dalla Tv. Ma che fine ha fatto? Finalmente la verità sulle sue condizioni.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono una delle coppie più longeve e divertenti del panorama televisivo italiana. Pappa e ciccia, potremmo dire che, però, negli ultimi tempi, non si vedono più insieme in televisione.

I fan del duo e, in particolare, di Luca si sono chiesti cosa fosse successo e quali sono i motivi che soggiacciono a questa sparizione non giustificata.

Il conduttore di Avanti un altro, però, ha chiarito la misteriosa questione e ha fornito maggiori dettagli sul fatto che Luca Laurenti non si veda in TV come prima.

Luca Laurenti, perché non vede più in TV?

Paolo Bonolis ha voluto chiarire la situazione attuale e il fatto che, in TV, non si veda più Luca Laurenti. L’uomo, infatti, che da sempre fa coppia con il grande mattatore televisivo, è assente da un bel po’ dal piccolo schermo.

Ecco le parole di Paolo in merito:

“Devo dare una risposta a tutti quelli che continuano a chiedermi di Laurenti. Luca è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come “Il solitario di Rio Grande”.

Poi ha aggiunto:

“Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Probabilmente non sa neanche che c’è il Coronavirus“.

In effetti, anche in trasmissione il maestro ha sempre dato l’impressione di stare fuori dal mondo.

Laurenti: “Fuori dal mondo reale”

Anche Marco Salvati, il notaio di Laurenti, ha espresso la propria opinione sul conduttore e cantante.

“Effettivamente Luca spesso è così fuori dal mondo reale che nella nostra immaginazione lui adesso è chiuso nella sua casa, ignaro di quel che succede fuori”.

Non si hanno informazioni direttamente da Luca, in quanto Laurenti non usa social e i profili presenti su Facebook e Instagram non sono ufficiali, bensì gestiti da fan o persone che lo stimano particolarmente.