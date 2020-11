Luca Jurman contro Alessandra Amoroso: “Riuscirà a guardarmi in faccia?”

L’ex insegnante di canto di Amici è intervenuto scagliandosi contro Alessandra Amoroso.

Sabato scorso è andato in onda il primo appuntamento con la ventesima edizione di Amici Di Maria De Filippi.

La celebre conduttrice di Canale 5 ha presentato la nuova classe del talent show e ha voluto farlo in un modo speciale: ha invitato le vecchie glorie della trasmissione, come Stash, Elena D’Amario, Elodie, Andreas Muller e Alessandra Amoroso.

Quest’ultima, in particolare, ha mostrato grande solarità e simpatia, ma anche commozione quando le è stato mostrato l’RVM che ha riassunto il suo percorso all’interno di Amici, che l’ha portata alla vittoria.

Alessandra ha colto l’occasione per ringraziare Maria e Rudy Zerbi, che hanno sempre creduto in lei. Alla cantante, però, pare sia sfuggito un particolare, notato dal pubblico che ha immediatamente fatto scoppiare la polemica.

I fan più accaniti di Amici di Maria De Filippi, infatti, si sono lamentati del mancato ringraziamento di Alessandra Amoroso a Luca Jurman.

All’epoca della sua partecipazione al programma, infatti, l’artista era stata fortemente voluta da Jurman, che l’ha sempre sostenuta nel su percorso

I fan non hanno gradito l’atteggiamento della Amoroso, che non è sfuggito neanche a Luca, che è immediatamente intervenuto su Facebook:

“Io di Alessandra Amoroso nutro bellissimi ricordi, ma non so spiegarmi la sua sparizione avvenuta di colpo anni fa, non ho fatto altro che lottare per lei e il suo talento. Forse un giorno qualcuno riuscirà a guardarmi in faccia e darmi le giuste spiegazioni.”

Poco dopo, Alessandra è intervenuta sotto il post di Luca:

“Mi dispiace per questo commento e non so cosa sia successo. Comunque grazie per avermi voluta sin dal primo giorno, per avermi fatto passare momenti meravigliosi e per avermi sostenuta sempre. Sensazioni ed emozioni che porto nel cuore al di là del tempo passato! Ti abbraccio forte”.