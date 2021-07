Luca Giurato, l’appello dopo la lunga assenza: “Voglio tornare in tv”

Il volto di ‘Uno Mattina’, è scomparso dalle scene ormai da anni e di lui si sono perse tutte le tracce: lo rivedremo presto? scopriamolo.

La particolarità che lo ha reso così amato è la valanga di gaffe, per cui è stato protagonista nella rubrica ‘Ci avrei Giurato’ del tg satirico di ‘Striscia la Notizia’.

Luca Giurato: l’assenza

Il noto volto di ‘Uno Mattina’ è nato il 23 dicembre del 1939, si è diplomato presso il liceo classico Virgilio e poco dopo cominciò la sua carriera da giornalista a ‘Paese Sera’ come cronista.

Il successo arriva in particolare nel 1993 grazie alla conduzione di ‘Domenica In’ insieme a Mara Venier.

La sua innata simpatia conquistò milioni di telespettatori e tutti lo ricordano per i numerosi errori grammaticali e gaffe davvero divertenti.

Purtroppo però dal 2017 è scomparso dal piccolo schermo e molti ne sentono la mancanza.

Il suo modo di fare naturale e completamente fuori dagli schemi è rimasto nel cuore della gente.

Ma ci sarà possibilità di rivederlo? scopriamolo.

Luca Giurato: l’appello per il suo ritorno in televisione

In una recente intervista, il noto conduttore ha rivelato che ha in mente di tornare in tv con una piccola rubrica personalizzata o sulla Rai o su Mediaset.

Ha addirittura scelto il titolo “Attenti al matto” che tratterà argomenti di attualità e satira, anche se il contenuto è ancora da definire.

Luca Giurato ha anche raccontato che non ama i social, dato che in passato quando aveva un account ma ad un certo punto si è accorto che occupavano gran parte della giornata, lui lo definisce “un meccanismo diabolico”.

Ora il conduttore ha spiegato che è in ottima forma fisica e mentale.

Ama praticare nuoto e fare delle lunghe camminate nella sua città, Roma.

Anche se spesso, per via della sua popolarità viene spesso fermato e deve interrompere il suo grande hobby.

Ha concluso l’intervista dicendo che non vorrebbe essere ricordato per le sue varie gaffe ma per essere un grande giornalista.

