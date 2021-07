Luca Giurato, svelata la passione segreta: “Mi diede un calcio nel cu*o”

Ecco che il celebre giornalista ha raccontato della sua passione più grande, trasmessagli da una persona in un modo davvero particolare.

Il conduttore televisivo Luca Giurato ha parlato di un suo hobby che lo accompagna da sempre.

Il giornalista ha svelato dei dettagli che hanno spiazzato il pubblico che lo segue da sempre con moltissimo affetto.

Il successo di Luca Giurato

Conosciamo tutti Luca Giurato e sappiamo quanto sia amato dal pubblico televisivo italiano.

Il giornalista e conduttore è stato al timone di numerose trasmissioni di Rai e si è fatto notare per le continue gaffe davvero esilaranti.

Giurato ha condotto il Telegiornale Uno – A tutta stampa su Rai 1, nelle stagioni 1992-1993, dopo di che Domenica in, Unomattina, Italia sera, La vita in diretta.

E poi ancora Il ristorante su Rai 1, nel 2004-2005 come inviato, ha preso parte a Italia che vai, Quelli che il calcio come ospite fisso, L’isola dei famosi come opinionista, I raccomandati e Unomattina Week-End.

Dal 2010 si è ritirato dalle scene televisive ma continua a comparire di tanto in tanto. Di recente, ha rilasciato un’intervista che ha sconvolto tutti.

“Mi diede un calcio in cu*o”, le parole choc del giornalista

In una recente intervista, Luca Giurato si è aperto e ha parlato di quella che per lui è una vera e propria passione.

Stiamo parlando del nuoto, un hobby che coltiva sin dalla tenera età.

Durante l’intervista, Luca Giurato ha raccontato la nascita di questa sua passione, che è arrivata ai tempi dell’asilo e che gli è stata trasmessa da suo zio.

“La passione per il nuoto arrivò grazie a mio zio, che mi diede un calcio in cu*o.”

Pare che fu proprio il parente prossimo a spronare il futuro giornalista, in un modo forse un po’ troppo veemente, ma che si è rivelato efficace e del quale il conduttore non sembra rammaricarsi.