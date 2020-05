Luca Dotto, chi è il bellissimo nuotatore italiano? Fidanzata e curiosità

Chi è Luca Dotto, il famoso nuotatore italiano, molto amato dagli italiani, fidanzato con la ballerina Greta Zuccarello

Scopriamo insieme tutti i segreti di Luca Dotto, dall’infanzia alla carriera fino ad arrivare alla vita privata dello sportivo.

Chi è Luca Dotto

Nasce a Camposampiero, il 18 aprile del 1990, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Grande appassionato di nuoto, Dotto è oggi tra gli sportivi italiani più amati d’Italia.

Ha vinto due campionati europei, quello di Londra in vasca lunga e quello di Copenaghen in vasca corta. Il giovane ha portato avanti anche una carriera da modello, vestendo per Armani.

Al momento è ambassador per la nuova linea running di Arena. Dotto è un vero e proprio s*x symbol e il suo nome viene spesso cliccato su Google. Gli utenti sono incuriositi da tutto ciò che lo riguarda: dalle origini ai tatuaggi, dal rapporto con la madre a quello con la fidanzata.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative alla vita personale di Luca Dotto. Ciò che è risaputo è che lo sportivo abbia avuto una relazione sentimentale con un’altra collega sportiva, la schermitrice Rossella Fiammingo.

Nel corso di un’intervista a Fanpage, l’uomo aveva dichiarato di aver avuto sempre fidanzate, da quando aveva 17 anni, a parte alcuni e brevi mesi trascorsi da single.

Parlando della Fiammingo, aveva dichiarato di ritenerla bella, abbastanza famosa, molto più forte di lui, con un medagliere più pesante del suo. La Fiammingo, infatti, è stata due volte campionessa del mondo di spada e argento alle Olimpiadi di Rio 2016.

L’anno scorso, però, la coppia si è detta addio e adesso Dotto vive una relazione con Greta Zuccarello, una 23enne di Treviso che nella vita fa la ballerina e la modella.

I due hanno trascorso la quarantena insieme e sono apparsi più uniti che mai in alcuni scatti postati sul profilo ufficiale dello sportivo!