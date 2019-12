Che fine ha fatto Luca Dorigo? Com’è oggi l’ex volto di Uomini e Donne

Uomini e Donne ricordate il bellissimo tronista dai capelli lunghi Luca Dorigo? Vediamo cosa fa oggi l’ex tronista di Canale Cinque

Molti ricorderanno sicuramente la dolcezza e la simpatica del giovane Luca Dorigo. Come in molti ricorderanno Luca è stato trinista del programma più volte durante questi anni, ma non ha avuto molta fortuna.

Che fine ha fatto Luca Diorigo

Il giovane ed ex troinista di Uomini e Donne a quanto pare oggi ha cambiato totalmente vita. Il giovane sul trono non ha avuto molta fortuna sopratutto in campo amoroso, dove ha ricevuto il temutissimo “No” più volte tra l’altro anche dalla stessa persona. Luca infatti è stato per tre volte sul trono, ma bisogna dire anche che erano tempi diversi rispetto ad ora.

Tutto era un po più vero e i sentimenti veramente venivano messi in gioco. Purtroppo oggi non è più cosi. Il giovane infatti all’epoca dei suoi troni ha beccato un bel due di picche dalla bellissima Amalia Roseti, La seconda volta però Luca è riuscito ad ottenere il si tanto atteso sempre da Amalia, scesa per lui dalle scale di Uomini e Donne. Oggi però scopriamo insieme cosa fa nella vita il giovane Luca.

Luca Dorigo nuova vita dopo Uomini e Donne

IL giovane Luca Dorigo nonostante siano passati veramente tanti anni dalla sua ultima apparizione a Uomini e Donne, ha deciso finalmente di cambiare vita e di dedicarsi alla musica. Luca oggi infatti è un bravissimo Dj famoso e apprezzato in tutta Europa.

Inoltre il giovane è anche molto attivo sui social e vanta anche tantissimi fan. Per quanto riguarda l’amore nella vita di Luca ne sono successe tante,dopo i continui No di Amalia, Luca ha avuto una storia con Melita Toniolo, dove è finita però con un tradimento da parte della ragazza. Oggi il giovane sembra essere single, ma forse è meglio cosi per lui, magari un giorno arriverà senza cercare la sua anima gemella.