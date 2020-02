Luca Cristello, sparito nel nulla a 14 anni: “Potrebbe essere stato rapito”

Il caso di Luca Cristello non può e non deve essere dimenticato: che fine ha fatto il ragazzino di 14 anni sparito nel nulla da Vibo Valentia?

Sono passati tanti anni ma il caso del povero Luca Cristello è ancora in attesa di essere risolto. Cosa gli è successo?

La sparizione di Luca Cristello

Il ragazzino di 14 anni è scomparso 18 anni fa da Vibo Valentia e questa sera durante la puntata di Chi l’ha Visto ci saranno testimonianze e nuovi dettagli su questo caso misterioso.

Del giovane Luca si perdono le tracce nel 2002 in una sera di Maggio: il ragazzo è cresciuto in un istituto per minori dopo la separazione dei suoi genitori. Il ragazzo è andato ad un appuntamento e non ha portato nulla con sé se non lo stretto necessario.

Un ritorno nel suo paese natale dopo del tempo trascorso a Torino, per stare con la madre e iniziare un nuovo lavoro come manovale presso una impresa della zona. Il suo chiodo fisso era diventato proprio lo stipendio che avrebbe dovuto ricevere, tanto da fare anche molte telefonate al giorno all’azienda che sembrava rimandarne la consegna.

Perchè tanta fretta di avere quei soldi?

Che cosa è successo il 17 maggio 2002?

Luca era tornato a Francica per il matrimonio della sorella e dormiva dalla nonna. Impossibile dimenticare la data del 17 maggio quando il ragazzo si reca a casa della sorella per fare delle riparazioni a quello scooter regalato da suo cognato.

Alle cinque di sera raggiunge un bar della zona, per un appuntamento con qualcuno al fine di vendere il cellulare. Da quel momento non ci sono più tracce di lui.

Una testimonianza agghiacciante considerata dagli inquirenti attendibile, colloca il ragazzo in piazza che sale in una auto con altri ragazzi:

“sicuramente li conosceva”

Ora dopo 18 anni la pista dell’allontanamento volontario è stato escluso e restano in piedi quelle di un possibile sequestro o vittima per un debito non pagato.

Questa sera a Chi l’ha Visto nuove importanti documenti su questo caso.