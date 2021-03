Chi è Luca Cenerelli, il cavaliere di Uomini e Donne: età, frequentazioni e curiosità

Ecco tutto quello che sappiamo su uno dei cavalieri del momento del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Luca Cenerelli è attualmente uno dei cavalieri più ambiti del programma pomeridiano di Mediadet.

Scopriamo tutto su di lui, dalla vita privata alla professione, fino ad arrivare al suo percorso all’interno del programma di Uomini e Donne.

Chi è Luca Cenerelli

Nasce a Milano, il 20 Novembre del 1973, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, e ha oggi 47 anni.

Frequenta il Liceo Scientifico, dopo di che si iscrive al Politecnico di Milano.

Dopo la laurea, inizia a lavorare come Project Manager per diverse aziende. E’ inoltre il fondatore di YouBrand e di Tanzania Private Tours.

E’ un grande appassionato di sport e in particolare di sci, snowboard, tennis, windsurf e nuoto.

Ama molto anche la musica e suona il pianoforte, ama i libri e i viaggi, in particolare andare in Tanzania o in Sardegna, dove soggiorna nella casa costruita dalla nonna.

L’avventura a Uomini e Donne

Luca Cenerelli è uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne.

All’interno del dating show di Canale 5 ha già riscosso molto successo: è uscito con Angela, Federica ed Elisabetta. Con la prima si è trovato molto bene: i due si sono addirittura scambiati un bacio appassionato.

Anche con Federica ha trascorso delle ore gradevoli, mentre con Elisabetta si è solo sentito al telefono.

Nel corso di un’intervista per U&D Magazine, Luca Cenerelli ha rivelato di essere alla ricerca di una donna con cui trascorrere tutta la vita.

Ha confessato di sognare di diventare padre di più di un bambino e di sentirsi molto simile, per il carattere, a Gero.

Ha rivelato di essere distante anni luce da Armando, perché non apprezza il suo modo di urlare e sbraitare.